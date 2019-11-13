В Николаеве суд взыскал четверть миллиона с подрядчика, который взял деньги, но не отремонтировал спорплощадку

Хозяйственный суд Николаевской области 11 ноября взыскал с недобросовестного подрядчика 256 тысяч гривен за невыполнение работ по реконструкции спортивной площадки для гимназии №4.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В конце ноября прошлого года коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» заключило с фирмой договор по реконструкции спортивной площадки для гимназии, стоимость которого составила 711,1 тысяч гривен. Согласно договору, подрядные работы должны были выполнить до 25 декабря 2018 года.

Во исполнение условий договора предприятие перечислило подрядчику аванс в размере 213 тысяч гривен. При этом подрядчик обязывался использовать аванс, в подтверждение чего предоставить акты приема выполненных строительных работ или справки о стоимости выполненных строительных работ и вернуть остаток средств.

В то же время, в оговоренный срок подрядчик никаких документов в подтверждение использования аванса не предоставил, деньги не вернул, работы по реконструкции спортивной площадки не провел.

«Учитывая, что на протяжении длительного времени истцы – управление образования Николаевского городского совета и коммунальное предприятие не приняли исчерпывающие меры к взысканию с подрядчика полученного аванса, местной прокуратурой был подготовлен соответствующий иск о взыскании аванса, а также инфляционных убытков и пени на общую сумму 256 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Николаеве сообщили о подозрении специалисту технадзора Департамента ЖКХ, потому что подрядчик за невыполненные работы по ремонту крыши получил ₴360 тысяч.