Администрация Заводского района Николаева в 2020 году планирует потратить ₴10,2 миллиона на механизрованную и ручную уборку дорог

Администрация Заводского района 11 ноября объявила два тендера, которые касаются ручной уборки дорог и тротуаров на первое полугодие 2020 года на сумму 2 миллиона 250 тысяч гривен, а также на механизированную вакуумную и влажную уборку проезжей части дорог с вывозом мусора в 2020 году стоимостью в 7 миллионов 999 тысяч 997 гривен.

Об этом свидетельствует информация в системе публичных закупок ProZorro.

Что касается первого тендера, то аукцион назначен на 27 ноября, а предоставлять услугу подрядчик должен будет до 30 июня 2020 года.

Согласно технического задания подрядчик обязан будет произвести вручную очистку тротуаров и остановок общественного транспорта от снега, очистку проезжей части дороги от льда, посыпку тротуаров и остановок общественного транспорта противогололедными материалами и очистку проезжей части дорог вручную от нанесенного грунта с вывозом на свалку ТБО. Помимо этого, фирма-победитель должен будет убирать сорняки, травяную растительность и вывозить на свалку ТБО, также должен предоставить услуги по ручной уборке от пыли и мусора асфальтобетонного покрытия дорог, карманов и остановок общественного транспорта с вывозом на ТБО, по очистке и мойке остановок от надписей и несанкционированных рекламных объявлений и очистке урн от мусора.

Согласно информации о втором опубликованном тендере, аукцион назначен на 17 января 2020 года, а предоставлять услугу фирма-победитель до 31 декабря 2020 года. Что касается технического задания то подрядчик должен будет произвести очистку механизированным вакуумным способом проезжей части дорог от грязи, мусора, песка с вывозом мусора на 5464.48 километрах, а влажную уборку проезжей части на 3561.25 километрах.

Напомним, что администрация Центрального района Николаева объявила торги на механизированную вакуумную и влажную уборку проезжей части дорог с вывозом мусора в 2020 году на ₴25 миллионов.