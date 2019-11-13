На «Николаевской ТЭЦ» хотят получить госфинансирование на модернизацию оборудования и замену 15 километров теплосетей

ЧАО «Николаевская ТЭЦ» планирует поучаствовать в правительственной программе поддержки ТЭЦ, чтобы модернизировать предприятие.

Об этом во вторник, 12 ноября, в ходе пресс-конференции рассказал главный инженер предприятия Федор Шевченко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Гендиректор ТЭЦ Юрий Кишко сообщил, что для этого предприятие разработало программу, в которой отражены пути экономического развитие ТЭЦ. Этап экономического обоснования предприятие уже прошло, к концу января 2020 года планируют закончить этап технико-экономического обоснования.

Федор Шевченко Юрий Кишко

Главный инженер Федор Шевченко добавил, что после этого нужно будет пройти экспертизу и подать документы в Кабинет Министров Украины, и получить положительное решение о временной поддержке согласно постановлению №324.

— Государством будут выделяться деньги на то, чтобы пройти модернизацию Николаевской ТЭЦ. Там будет заложена модернизация основного оборудования, чтобы меньше средств тратить на ремонт существующего оборудования, замена 15 километров теплосетей. Это приведет к тому, что Николаевская ТЭЦ будет работать больше экономически. Это также приведет к тому, что наша платежка уменьшиться. Мы будем более конкурентными на нашем рынке, - сообщил Федор Шевченко.

Отметим, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают. Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.

Отметим, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» хотело забрать сети ТЭЦ себе проектно-исполнительную документацию на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, но у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» их нет. Из-за чего данные действия невозможны.

В частности, ранее Алексей Савченко отмечал, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии: «Мы не найдем такого дурака».

А в ноябре 2018 года депутаты Николаевского горсовета планировали обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от приватизации «Николаевской ТЭЦ» и передать ее в коммунальную собственность города. К тому же, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко планировал обратится в Кабинет министров Украины с просьбой передать «Николаевскую ТЭЦ» на баланс города.

15 января директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что в этом году теплосети по улице Московской реконструироваться не будут, так как у предприятия нет на это денег. При этом проект будет готов к весне 2019 года.

А 16 января на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ».

Отметим, что ранее члены промышленной комиссии Николаевского городского совета не были уверенны в целесообразности принятия в коммунальную собственность города государственный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ».

Однако, 5 мая, комиссия по вопросам промышленности поддержала передачу государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева. Теперь решение должны согласовать на сессии горсовета.

При этом, городской голова Николаева Александр Сенкевич уверен, что принять ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города до начала отопительного сезона не удастся.

Также, депутаты Николаевского горсовета не согласовали проект решения о бесплатной передачи государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева.

Как известно, реконструкции сетей по улице Московской в Николаеве обойдется примерно в 63 миллиона гривен. При этом подрядчик, который занимается разработкой проекта, затягивает с его подачей на экспертизу.