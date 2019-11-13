Близкий к Офису Президента бизнесмен получил участок под строительство в Киеве – его обвинили в нарушениях

Несмотря на нарушения и отсутствие ключевых документов компания из орбиты бизнесмена Андрея Вавриша получила разрешение строить высотки на улице Ольшанской на Печерске в Киеве.

Об этом сообщает «Bihus.info».

Речь идет об оползнеопасных склонах, где раньше строить собирались компании известного своими сомнительными действиями на строительном рынке Анатолия Войцеховского и даже засветились «любимчики» предыдущей власти – компания «Укрбуд», руководителем которой в свое время был экс-нардеп Микитась. Он недавно стал фигурантом уголовного производства по подозрению в коррупционном скандале со строительством жилья для Национальной гвардии. Но из-за суда, решения Киевсовета и протесты местных жителей возвести здесь жилой комплекс никто из них не смог.

Участок площадью в 2,3 гектара расположен на Ольшанской, 2-6. В августе компания «МК 8» взяла его в субаренду, а уже в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала ей разрешение для начала строительства первой очереди жилого комплекса с офисами, торговыми, спортивно-оздоровительными комплексами и паркингом.

По словам эксперта Георгия Могильного, среди представленных в ГАСК материалов, отсутствуют ключевые – основной проект строительства, который объяснил бы, где и как строить. В части документов увеличена реальная площадь арендованного участка в десять раз – с 2,3 гектара до 23. Также нарушен Генеральный план, где этот участок числится зоной средней застройки, то есть предназначен для домов максимум на 8 этажей. Зато в первой очереди строительства запланирован дом на две секции. Первая на +16, вторая – 24 этажа.

Нынешний руководитель компании «МК 8» Сергей Софиев – работник Андрея Вавриша. Руководитель компании, которая числится учредителем «МК 8», Дмитрий Евсей – юрист и партнер Вавриша. Сам Вавриш в беседе с журналистами «Bihus.Info» подтвердил, что застройка Ольшанской – его проект, и он имеет на него «серьезные планы».

Еще в июле руководителем фирмы «МК 8» был Вадим Струневич, который оставил эту должность, потому что пошел в народные депутаты от президентской партии «Слуга народа». Комментировать свежую застройку от «МК 8» Струневич отказался, сославшись на то, что все происходило уже после его выхода из бизнеса.

Напомним, что Андрея Вавриша называют близким другом главы Офиса Президента Андрея Богдана. Вавриш занимался разработкой проекта нового Офиса Президента.