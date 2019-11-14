Японская компания построила гиперкар, который может стать самым мощным серийным автомобилем в мире

На выставке в Дубае после нескольких лет анонсов японская компания Aspark продемонстрировала серийную версию автомобиля Owl.

Об этом сообщает «Новое время».

Инженеры Aspark утверждают, что построили самый динамичный в мире гиперкар, причем на электротяге. Построили его вокруг карбонового монокока весом всего 120 кг, и почти все кузовные панели тоже композитные – за исключением крыши, которая выполнена из нержавеющей стали. Имеются у гиперкара и активные аэродинамические элементы.

Высота гиперкара составляет всего 99 сантиметров. Электромоторы Aspark Owl развивают мощность в 2 тысячи 12 лошадиных сил. Таким образом, Owl опередила Lotus Evija и претендует на звание самого мощного автомобиля в мире.

«1900-килограммовое купе способно разогнаться до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 1,69 секунды! 300 км/ч Owl набирает за 10,6 секунды, а расчетная максимальная скорость гиперкара составляет 400 км/ч. 64-киловаттная батарея обеспечит запас хода в 450 км, но японцы в будущем обещают снабдить купе и более емкими аккумуляторами», - отмечает издание.

Планируется, что автомобиль станет серийным. В Aspark планируют собрать 50 экземпляров гиперкара и продать каждый по цене примерно в 3 миллиона евро. Поставки обещано начать уже во втором квартале следующего года.

Напомним, что ранее компания «Bugatti» представила самый дорогой автомобиль в мире, который стоит 11 миллионов евро.