В Украине у женщин зарплата на 21% меньше, чем у мужчин

В Украине женщины получают на 21% более низкую заработную плату по сравнению с мужчинами.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает «Громадське».

- Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал, как для самих женщин, так и для страны в целом, - добавила она.

Она уточнила, что речь идет не только об уравнивании оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий: чтобы матери могли, если есть желание, возвращаться на рынок труда после рождения детей, чтобы работодатели развивали соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, чтобы родители все больше привлекались к уходу за детьми, страна развивала дошкольное образование, чтобы больше женщин получали руководящие должности.

Напомним, что ранее журнал «Фокус» сообщал, что в Николаеве средняя зарплата составляет 10,3 тысячи гривен.