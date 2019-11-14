Исполком горсовета Николаева выдал служебную квартиру зятю главврачу облбольницы, проживающему в особняке на берегу реки

В среду, 13 ноября, семьям двенадцати николаевцев передали ордера на служебное жилье. Среди них врач ортопед-травматолог Василия Сосновский, который является зятем главного врача областной клинической больницы Петра Рымаря.

Об этом сообщает «Центр журналистских исследований».

Ранее сообщалось, что исполком горсовета согласовал проект решения о выделении 12 служебных квартир врачам, учителям, работникам управления культуры и департамента ЖКХ.

Так, Василию Сосновскому выдали однокомнатную квартиру в доме по улице Айвазовского на состав семьи из трех человек - он, жена и сын. При этом, издание отмечает, что согласно данным госреестра недвижимости, Сосновскому принадлежит четверть трехкомнатной квартиры в Николаеве, в которой он и прописан.

В то же время, в публикации сообщается, что тесть Сосновского Петр Рымарь владеет домом на 265 квадратных метров, расположенном на берегу реки. В своей декларации руководитель областной больницы также указывает дочь, зятя и внука.

Согласно декларации о доходах Василий Сосновский владеет автомобилем Kia Sorento 2010 года выпуска, стоимость которого составляет порядка 15 тысяч долларов. За прошлый год Василий Сосновский, согласно декларации о доходах его тестя, заработал 85 тысяч гривен в городской больнице №5, где работает ортопедом-травматологом. Также 11 тысяч гривен он получил в областном госпитале ветеранов войны и еще 4 тысячи гривен – в частной клинике «Никомед-Плюс».

Стоит отметить, что согласно Закону № 1700 «О предотвращении коррупции» в декларациях о дохода указываются члены семьи, к которым относятся: лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают, связаны совместным бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, живущие вместе, но не состоящие в браке.

Напомним, как исполком Николаевского горсовета поддержал выдачу двухкомнатных квартир начальнику патрульных Виталию Даниле и замглаве облполиции Максиму Ахрамееву.