Президент Зеленский заявил, что на счета госшахт поступил миллиард гривен на погашение долгов по зарплатам работникам

В среду, 13 ноября, шахтерам Донбасса, Луганской области, Волыни и Львовщины перечислили 1 миллиард гривен на погашение долгов по зарплатам.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Так, он написал, что задолженность по заработной плате шахтерам погашена и поблагодарил Министерство финансов Украины за то, что «услышали и решили проблему».

«Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников. Люди всегда были и будут нашим приоритетом. А обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины. Спасибо всем, кто присоединился к решению этого вопроса!» - написал Президент.

Ранее сообщалось, что по данным Профсоюза работников угольной промышленности Украины, задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,2 миллиардов гривен.