Глава Николаевского облсовета Москаленко отдала 100 тысяч гривен ФЛП за информационные услуги - депутаты хотят знать, за какие

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заключила договор с ФЛП (физическое лицо-предприниматель - ПН) за оказание информационных услуг облсовету.

Об этом в ходе комиссии по вопросам бюджета 13 ноября рассказал депутат Николаевского облсовета Федор Барна, сообщает «Преступности.НЕТ».

Сначала Барна обратил внимание на состав аппарата, куда входит, к примеру Оксана Корсак - на сайте облсовета она значится, как начальник отдела по вопросам обеспечения деятельности руководства и международных отношений областного совета, хотя в социальных сетях ее представляют, как советника Виктории Москаленко. Далее, в ходе комиссии, Барна возмутился тем, что Москаленко заключила договор с неким Нерко на 20 тысяч гривен за информационные услуги. При этом, депутат поинтересовался, что именно делает Нерко за 20 тысяч.

— Нам аппарата мало. Мы еще привлекаем неких Нерко. То есть, аппарату вы платите 5 тысяч, 5500. Зато какому-то Нерко за какие-то бумажки непонятные вы 20 тысяч платите в месяц. Получается, что сегодня вас всех надо распустить по домам, нанять еще пару Нерок и по 20 тысяч им платить, правильно? А можно понять, какой объем информации он готовил голове за 20 тысяч? – сказал Барна.

Отметим, что на сайте Prozorro опубликованы два договора с ФЛП Нерко Олег Анатольевич в общей сложности на 100 тысяч гривен. Один договор на 40 тысяч был подписан 1 августа 2019 года. Второй – на 60 тысяч, был подписан 31 октября 2019 года. Договоры заключались напрямую, то есть без конкурса.

При этом, на сайте «spending» опубликованы три транзакции от облсовета к ФЛП, каждая на 20 тысяч гривен. Первые две транзакции прошли в сентябре, третья в ноябре.

ФЛП Нерко Олег Анатольевич, судя по информации на сайте Министерства юстиции, начал свою работу в 2009 году. Предприниматель зарегистрирован в Новоодесском районе, село Себино, улица 40 лет Победы, 12. У предпринимателя несколько видов экономической деятельности (КВЭД - ПН) – к примеру, ФЛП занимается оптовой торговлей древесиной, строительными и санитарно-техническими материалами, техническим ремонтом и обслуживанием транспорта, деятельностью в сфере бухгалтерского учета, а также оказанием информационных услуг. Какие именно услуги ФЛП предоставляет облсовету, неизвестно.

Напомним, Николаевский окружной административный суд признал незаконным бездеятельность областного совета в части непредоставления в ограниченные законодательством сроки публичной информации на запрос.