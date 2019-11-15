Новым директором николаевской «Зори» выбрали менеджера бельгийской компании – он прошел полиграф и спецпроверку

Победителем конкурса на должность генерального директора николаевского завода «Зоря»-«Машпроект» стал Денис Гордиенко.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Укроборонпром», в который входит «Зоря».

Кандидатуру выбрал номинационный комитет, в состав которого входит руководство концерна, представители посольств G7, независимых антикоррупционных общественных организаций, представители профильного комитета Верховной Рады и СНБО. Из 48 кандидатов на должность директора сформировали короткий список из 7 человек.

«Денис Гордиенко наиболее соответствовал предъявляемым требованиям и представил достойную стратегию развития предприятия. По окончании отбора и в соответствии с его новым правилам он прошел проверку на полиграфе и соответствующими спецслужбами на наличие коррупционных рисков и связей с представителями страны-агрессора», - сообщили в пресс-службе.

- Системные стратегические трансформации бизнеса – это мой основной интерес в течение моей предыдущей карьеры и это то, в чем сегодня остро нуждаются предприятия «Укроборонпрома». От успеха таких изменений зависит обороноспособность украинской армии, а значит – целостность и безопасность государства. Первые назначения в Наблюдательный совет и высшее руководство концерна вызвали у меня доверие и желание присоединиться к, возможно, лучшей на сегодня команде управленцев Украины, и я решил принять участие в открытом конкурсе на руководителя завода «Зоря»-«Машпроект». Я надеюсь, что мой опыт поможет легендарному коллективу турбиностроителей решить актуальные проблемы и выйти на новый уровень развития, - сказал Денис Гордиенко.

В своем стратегическом плане изменений он опирался на три вопроса: усиление присутствия на мировых рынках и поиск новых возможностей для увеличения продаж; повышение эффективности производственных процессов и оптимизация цикла производства; повышение скорости разработки и внедрения новой продукции и сервисов, создание открытой инновационной платформы.

- Люди являются важнейшим двигателем изменений, поэтому особое внимание будет уделяться улучшению условий труда, привлечению, развитию и удержанию талантов, повышению ценности компании как работодателя. При этом у нас есть полное понимание с руководством концерна, - добавил новый руководитель «Зори».

Как известно, с 29 июля на николаевском заводе «Зоря»-«Машпроект» исполняющим обязанности генерального директора назначен Николай Тройнич. Предыдущий генеральный директор завода Константин Картошкин ушел с должности, потому что у него закончился пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что на николаевской «Зоре» сократят 248 работников.

Справка:

Денис Гордиенко построил свою карьеру внутри группы Sibelco – глобальной компании на рынке промышленных минералов. Занимался развитием экспортных продаж, руководил коммерческими командами, был генеральным директором украинского подразделения, после чего три года работал в штаб-квартире компании в Бельгии, управляя командой HR, а позже стратегией развития одного из глобальных бизнес-сегментов. За это время он накопил компетенции в различных аспектах бизнеса и опыт работы с мировыми промышленными рынками.