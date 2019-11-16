Глобальное потепление может разрушить хранилище ядерных отходов в Тихом океане, - СМИ

Климатические изменения могут затронуть огромную массы ядерных отходов, закрытую под куполом на острове Рунит на Маршалловых островах.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на «Los Angeles Times».

Повышение уровня моря и более высокие температуры, вызванные антропогенным изменением климата, могут повредить купол. Это приведет к утечке токсичных отходов в окружающую среду. Купол на острове Рунит был построен в 1970-х годах для захоронения 87,8 тысяч кубометров ядерных обломков, которые остались после ядерных испытаний США. Правительство Маршалловых островов тоже использовало это место для испытания обычного и биологического оружия после временного запрета на ядерные тесты в 1958 году.

Большую часть ядерных отходов собрали и захоронили под гробницей, построенной на верхушке открытого кратера. Все материалы потом накрыли 18-дюймовой крышкой, чтобы выполнить «моральное обязательство», о чем говорится в рассекреченных данных США. Но даже после этого были беспокойства относительно того, насколько хорошо это сооружение выполняет свою задачу. В военном документе от 1981 года, который оказался в руках Los Angeles Times, говорится о том, что несколько человек знали об утечке радиоактивных материалов из кратера в прошлом. И якобы это продолжится и в дальнейшем.

Повышение уровня моря в регионе вызывает особое беспокойство. Согласно прогнозам, в среднем уровень моря поднимется на два метра к концу текущего века. Но Маршалловы острова пострадают больше других частей мира. Уровень моря в этом регионе растет на 7 миллиметров ежегодно с 1993 года.

Напомним, что ранее ученые выяснили, как глобальное потепление вызвало экстремальную жару в Европе.