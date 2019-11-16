Экс-глава «Майкрософт Украина» будет отвечать за инновации в «Укроборонпроме» – в том числе и на николаевских заводах

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичюс назначил Надежду Васильеву заместительницей генерального директора концерна по цифровизации и инновациям.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».
Главная задача Васильевой – создание «инновационной экосистемы для отрасли военной промышленности на базе «Укроборонпрома». Среди основных направлений выполнения этой задачи:
1. Цифровая трансформация предприятий-членов концерна, которая заключается в создании клиентоориентированных инноваций в продуктах и процессах, а также в создании новых гибких бизнес-моделей разработки и производства в партнерстве и кооперации;
2. Построение виртуализированного Общего центра компетенций с Научно-техническим советом по отраслевым направлениям, который должен усилить работу конструкторских бюро и предоставить возможность коммерциализировать инновации;
3. Подготовить трансфер технологий для совместных предприятий и возможность быстрого внедрения инноваций с привлечением НИИ, стартапов, ученых, новаторов, изобретателей;
4. Создать киберподразделение по построению новых продуктов на основе данных или с помощью них;
5. Внедрение проектной деятельности на основе гибкости и эффективности, а также развитие системы современных коммуникаций.
Напомним, ранее новым директором николаевской «Зори» выбрали менеджера бельгийской компании Дениса Гордиенко.
Всего в Николаеве находятся восемь предприятий, которые входят в структуру «Укроборонпрома»: ГП «Николаевский судостроительный завод», «Государственное Южное производственно-техническое предприятие», ГП «Украинский радиотехнический институт», ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», ГП «Николаевский бронетанковый завод», ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», ГП «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» и николаевский спецпорт «Ольвия».
Справка:
Надежда Васильева является кандидатом экономических наук, а также магистром международного права, выпускницей американского МIТ по программе цифровой трансформации. Была генеральным директором «Майкрософт Украина» и «Amway Украина».