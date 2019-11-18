Департамент ЖКХ Николаева объявил тендер на капремонт дороги в частном секторе на 3,7 миллиона гривен – на торги никто не подался

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил тендер на 3,7 миллиона гривен на капитальный ремонт улицы в частном секторе.

Соответствующие торги опубликованы в системе публичных закупок Prozoroo.

Торги объявили еще 1 ноября на капитальный ремонт улицы Рассветная в частном секторе. Работы ожидалось распределить на два года и закончить к маю 2020 году. В понедельник, 18 ноября, в 10 утра закончили прием заявок. Однако ни одна фирма заявку не подала.

Стоит отметить, что длина улицы Рассветной – около 450 метров.

Напомним, Администрация Заводского района 11 ноября объявила два тендера, которые касаются ручной уборки дорог и тротуаров на первое полугодие 2020 года на сумму 2 миллиона 250 тысяч гривен, а также на механизированную вакуумную и влажную уборку проезжей части дорог с вывозом мусора в 2020 году стоимостью в 7 миллионов 999 тысяч 997 гривен.