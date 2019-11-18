«Давайте скидывать в корзину»: Сенкевич созывает сессию и просит перераспределить ₴16 миллионов для «Николаевоблтеплоэнерго»

21 ноября планируют продолжить пленарное заседание земельной сессии Николаевского городского совета. Распорядителей бюджетных денег города мэр просит найти 16 миллионов гривен, чтобы закрыть до конца года финансовые потребности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом городской глава Александр Сенкевич сообщил в ходе аппаратного совещания в понедельник, 18 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Я буду предлагать депутатам внести вопрос относительно перераспределения средств основными распорядителями. Также мы сейчас решаем вопрос о дополнительном финансировании облтеплоэнерго. Им до конца года нужно еще 16 миллионов. Ищем, у кого их найти, у кого там недовыполнение. Это касается всех – если есть средства, которые не могут быть использованы до конца года, то давайте их скидывать в корзину, и будем финансировать облтеплоэнерго, – сказал мэр.

Напомним, что ранее «Николаевоблтеплоэнерго» подписало контрактное соглашение на выполнение работ по реконструкции более 8 километров тепловых сетей в рамках проекта энергоэффективности, финансируемого Мировым Банком. Позже сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» может не рассчитаться по кредиту с Всемирным банком из-за невозможности получать достаточное количество денег при необоснованных тарифах.

До 15 декабря КП «Николаевоблтеплоэнерго» должно выплатить Мировому банку 10 миллионов гривен по кредиту.