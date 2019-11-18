«Может случиться, что умрет от инсульта кто-то из них»: В Николаевской мэрии просят депутатов облсовета помочь с покупкой ангиографа и инсулина

В Николаевском городском совете просят депутатов Николаевского областного совета при перераспределении денег найти средства для помощи в закупке ангиографа и инсулина.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания 18 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мэр Александр Сенкевич отметил, что из СМИ ему стало известно, что депутаты Николаевского облсовета якобы не знали о нехватке у Николаева собственных денег для покупки ангиографа – прибора для рентгеновского исследования кровеносных сосудов.

По словам начальницы горздрава Ирины Шамрай, в начале года государственную субвенцию в 11,4 миллиона гривен облсовет разделил по 5,7 миллионов для Вознесенска и Николаева. Она отметила, что для покупки ангиографа из местного бюджета нужно выделить еще не менее 50% средств.

Торги на закупку ангиографа уже провели, выбрали победителя и всего нужно более 23 миллионов гривен.

– Поэтому сумма, которая нам нужна с городского бюджета – 17 миллионов 600 тысяч гривен, – сказала Шамрай.

Она подчеркнула, что в городе есть разве двенадцатилетний аппарат и таким образом Николаев остается единственным областным центром, где фактически нет такого работоспособного медоборудования.

Еще Сенкевич спросил о потребностях города в инсулине, и Ирина Шамрай ответила, что для закупки этого препарата до конца года также недостаточно денег.

Годовая потребность в Николаеве на инсулин составляет более 19 миллионов гривен. В этому году 6,5 миллионов получили в качестве субвенции из бюджета, 6 миллионов – остатки прошлогодней госсубвенции, 1,1 миллиона – остатки горздрава, 200 тысяч пришло после перераспределения с областного бюджета.

– Последняя планово-бюджетная комиссия облсовета выделила нам 1 миллион 660 тысяч при расчетных 5 миллионах 300 тысяч от потребности к концу года. На ноябрь и декабрь у нас стоят в лимитах нули. И это 1 миллион 660 тысяч покрыли только необходимость на ноябрь. Расчетная сумма до конца года – 3 миллиона 600 тысяч гривен нужно, чтобы наши пациенты были обеспечены инсулином, - сказала Шамрай.

– Обращались мы неоднократно и к новому губернатору, и в управление здравоохранения – у меня писем тут целая папка, - отметила начальница горздрава.

Городской глава Александр Сенкевич возмутился, что Николаеву, в котором находится половина населения области, получает из субвенции недостаточное количество денег.

– Нам дали из тех денег, которые необходимы на инсулин, из 5 миллионов 300 тысяч нам дали 1 миллион 660 тысяч. То есть нам не хватает до конца года 3 миллиона 660 тысяч, – сказал мэр.

Далее он уточнил у Шамрай, направляла ли она запросы о необходимости в деньгах к областной власти, на что она ответила утвердительно.

– Проинформируйте членов комиссии облсовета. Хочу напомнить, что жители Николаева – это половина жителей области. Игнорировать город, говоря, что у вас там есть деньги, решайте свои вопросы, просто не возможно. Тем более эти средства государственной субвенции предусматривались на область, а жители Николаева – это жители Николаевской области. Проинформируйте депутатов облсовета, может они не знают, они не вправе не знать этой информации. Проинформируйте и относительно инсулина, и относительно ангиографа. Депутаты областного совета также получают медицинские услуги в больницах города. И так может случиться, что умрет от инсульта кто-то из них, дай Бог здоровья, – сказал Сенкевич.

Напомним, что ранее начальница горздрава Николаева уже заявляла о нехватке инсулина для диабетиков.