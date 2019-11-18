Нардепы получили больше ₴3 миллионов компенсации за жилье – среди них трое николаевских

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3 миллионов 290 тысяч.

Об этом сообщает движение «Чесно» со ссылкой на портал открытых данных ВРУ.

Согласно статье 35 Закона «О статусе народного депутата Украины», депутаты ВРУ получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.

Хотя на Портале открытых данных указано, что это сумма за октябрь, на сайте транзакций денежных средств является подробная информация о выплатах, в частности о том, какого периода они касаются. Некоторые депутаты получали возмещение за два месяца, остальные - за один.

Например, 18 нардепов получили по 41 тысяче 600 гривен, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за ​​два месяца (20 тысяч 800 гривен за каждый).

В этом списке также есть и николаевские нардепы от «Слуги народа». В октябре Александр Гайду получил компенсацию в размере 18 тысяч 850 гривен, Игорь Копытин – 39 тысяч гривен, а Игорь Негулевский – 21 тысячу 450 гривен.

Напомним, что николаевские народные депутаты за октябрь получили от 36 тысяч до 41 тысячи гривен заработной платы.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году народные депутаты от Николаевщины Аркадий Корнацкий (избирался от «Блока Петра Порошенко») и Игорь Бриченко («Народный фронт») владеют квартирами в Киеве и пригороде столицы, но несмотря на это получили денежную компенсацию на жилье.