Верховная Рада рассмотрит законопроект, как облагать налогами операции с криптовалютой

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами». Его называют первым важным шагом в легализации операций с виртуальными активами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Законопроект разработан блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.

В нем определены термины: «виртуальный актив», «криптоактив», «операция с криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и «токен-актив». Определены особенности налогообложения: 5 процентов – ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет. Инвестиционная прибыль от операций с криптоактивами рассчитывается как «положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива. Операции по продаже криптоактивов не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

«Мы уверены, что принятие этого закона создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, осуществляющих операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами», - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее служащие Государственной судебной администрации на рабочих ноутбуках майнили криптовалюту.