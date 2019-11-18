Украинская семья в среднем тратит на питание почти 4 тысячи гривен

Каждый месяц украинские семьи тратят на питание в среднем около 4 тысяч гривен. Самая большая статья расходов – покупка мяса.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на ежеквартальное исследование Государственной службы статистики о денежных расходах домохозяйств, обнародованное 14 ноября.

Так, на мясные изделия украинцы тратят почти четверть от указанной суммы, еще 15% - на хлеб. Молоко, сыр и яйца занимают 12%. Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля. На сало семья тратит всего около 2% от выделенных на еду средств.

Ранее аналитики оправдали высокие цены на некоторые продукты низким урожаем из-за погодных условий, таких как засуха и аномальная жара летом.

Напомним, что ранее журнал «Фокус» сообщал, что в Николаеве средняя зарплата составляет 10,3 тысячи гривен.