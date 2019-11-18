«Над ним куры смеются»: Порошенко прокомментировал дело ГБР по нему и заявил, что его заказала команда Януковича

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что дело, которое на него открыло Государственное бюро расследование, заказала команда экс-президента Виктора Януковича.

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Ранее сообщалось, что следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины.

Порошенко заявил, что над делом «смеются куры» и предположил, что директор ГБР Роман Труба имел в виду времена Виктора Януковича.

— Поскольку я находился в Турецкой Республике, вынужден был отменить несколько встреч. Вернуться, чтоб продемонстрировать, что они никого не запугают, у них ничего не выйдет. Вернуться, чтоб четко объявить, что это дело даже не для студента-юриста первокурсника, не для юридической общественности, это дело, над которым куры смеются. Потому что обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти… Может, они имеют в виду времена Януковича и господин Труба, вместе с господином Портновым решили позащищать Януковича, - сказал Порошенко.

Также Порошенко заявил, что во время своего президентства ни разу не нарушил закона и высказал уверенность, что заказчиком дела ГБР является команда Виктора Януковича.

— За время моего президентства мне приходилось решать сверхсложные вопросы. Мы находили возможность ни разу не нарушать украинское законодательство. Кто в этом заинтересован? Понятно, что господин Труба является всего лишь исполнителем. Заказчиком является бывшая команда Януковича, которая очень часто появляется сейчас не только в своих telegram-каналах, но и в органах власти. Но важно найти заказчиков и организаторов этой провокации, - отметил экс-президент.

Как известно, после возвращения в Украину экс-заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.

Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко. По словам Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах ГБР. Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Недавно, Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения главы РГА в Николаевской области о передаче земли в частную собственность. Как известно, вмае 2019 года Большая Палата Верховного суда Украины отменила Указ Президента Петра Порошенко №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области».

После чего Государственное бюро расследований завело еще одно производство в отношении Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат.

Стоит отметить, что Порошенко 19 раз не являлся на допрос в ГБР.

Как известно, ранее американский дипломат, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в сентябре текущего года бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер просил Владимира Зеленского не преследовать своего предшественника Петра Порошенко.