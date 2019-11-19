Ученые обнаружили 143 новых гигантских рисунка на перуанском плато Наска

Ученые из Университета Ямагата заявили о том, что им удалось обнаружить на плато Наска в Перу 143 новых геоглифа (рисунка).

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В исследовании ученых был задействован искусственный интеллект, разработанный IBM Thomas J. Watson Research Center, который помог найти один из геоглифов. Отмечается, что обнаруженные геоглифы располагаются в основном в западной части плато Наска. Они изображают людей, животных и других существ. Геоглифы, предположительно, были нанесены в промежутке между 100 годом до нашей эры и 300 годом нашей эры.

В настоящий момент исследователи работают над созданием карты местности. Они также надеются, что разработанный искусственный интеллект поможет им распознать новые линии и знаки, а также понять принцип, по которому геоглифы были распределены по местности.

Линии и геоглифы Наски располагаются в 400 километрах от столицы Перу Лимы и занимают площадь около 450 квадратных километров. Они были нанесены в промежутке между 400 годом до нашей эры и 1000 годом нашей эры предшественниками инков. Они включают в себя линии, геометрические узоры, а также изображения животных и растений. Большинство изображений настолько велики, что полностью рассмотреть их можно только с воздуха.

Линии Наски ставят перед историками немало вопросов – зачем и каким образом их создали. Предполагают, что с помощью таких узоров древние люди общались с божеством. Помимо ритуального, не исключено и астрономическое значение этих линий.

Напомним, что ранее в Ольвии нашли спартанский сосуд для жертвоприношений и другую ритуальную посуду.