Директор «Николаевводоканала» заявил о необходимости найти деньги и закончить прокладку дюкера в Варваровке

Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что проект по прокладке дюкера в Варваровке уже невозможно остановить, поэтому на него необходимо найти финансирование.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали средства субвенции из Государственного бюджета, из-за чего остановлены работы по прокладке дюкера в Варваровке.

По его словам, прокладку дюкера, которая уже началась, останавливать нельзя, поэтому на следующий год городские власти ищут финансирование.

— Водоканал сейчас по дюкеру работает только в плане консультаций, нюансов технических. Полностью проект по дюкеру ведет Департамент ЖКХ. Но по моей информации проложено уже порядка 5,5 километров сетей по поселку и осталось полтора километра труб проложить. И на следующий год город занимается поиском дальнейшего финансирования для прокладки самого дюкера по дну реки. То, что мы начали, уже не остановить, обратного пути уже нет, мы должны будем заканчивать этот проект, искать деньги и выполнять обещание, - сказал Дуденко.

Напомним, ранее мэр Николаева заявил, что Николаев получил из государственного бюджета Украины 35 миллионов гривен на реализацию трех важных инфраструктурных проектов.