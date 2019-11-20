«Николаевводоканал» предупредил 12 ОСМД с долгами более ₴80 тысяч об отключении воды

ГКП «Николаевводоканал» 16 ноября предупредило 12 ОСМД с долгами более 80 тысяч гривен об отключении водоснабжения в случае неуплаты задолженности – для удобства погашения долгов объединениям предложили заключить договора реструктуризации.

Об этом сообщается на Facebook-странице коммунального предприятия.

«Некоторые ОСМД уже заключили договор реструктуризации долга и платят его, но игнорируют регулярный платеж за услуги. Председателям ОСМД под личную подпись вручено уведомление об отключении водоснабжения если в течение месяца не будут уплачены долги за услуги водоснабжения и водоотведения. ГКП «Николаевводоканал» уже пошло на встречу абонентам предоставив возможность заключить договор на удобный срок от 6 до 12 месяцев. Однако некоторые злоупотребляют такими уступками и рискуют комфортом всех жителей дома. И среди жителей могут быть должники за которых ОСМД не может оплачивать услуги в полном объеме. Комфорт в доме - коллективная ответственность владельцев квартир. Мы обращаемся с просьбой ко всем абонентам - пожалуйста, платите за услуги вовремя», – говорится в сообщении.

Напомним, как директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дудено рассказал, что 5% николаевцев регулярно не платят за воду и уверены, что им ничего за это не будет.