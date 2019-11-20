Губернатор Стадник поинтересовался, почему в Николаеве инсулин стоит на 20% дороже, чем в области

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник поинтересовался, почему стоимость инсулина для людей, больных сахарным диабетом, в Николаеве дороже, чем в Николаевской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Стадник, в конце 2018 года всего область получила 13 миллионов 354 тысячи гривен, в том числе и 6 миллионов гривен 341 тысяча гривен для инсулинозависимых, которые проживают в областном центре.

«Кроме этого, в мае текущего года решением областного совета было утверждено распределение 464 тысяч гривен остатка медицинской субвенции, сложившейся на начало года. Из этих средств Николаев получил более 220 тысяч гривен, которые также являются целевыми и предназначены для обеспечения лекарствами инсулинозависимых пациентов», – написал он.

Также он добавил, что недавно Николаев получил субвенцию из областного бюджета в сумме 1 миллион 670 тысяч гривен. Помимо этого, городской бюджет выделил 7 миллионов 229 тысяч гривен на закупку инсулина.

«Это означает, что на 1 ноября областной центр должен 15 миллионов 462 тысяч гривен для обеспечения лекарственными средствами лиц, больных сахарным диабетом», – добавил он.

Стадник удивился, почему в Николаеве рецепт на инсулин выходит на 20% дороже, чем в самой области.

«При этом, вызывает интерес стоимость рецептов, которые отпускаются в городе Николаеве. Так, согласно проведенному анализу, в Николаеве средняя стоимость 1 рецепта составляет 626 гривен, при средней стоимости рецептов по другим административно-территориальным единицам - 520 гривен», – подытожил глава ОГА.

Стоит отметить, что по данным сайта YouControl, реализатором инсулина для больных сахарным диабетом в Николаеве является частное предприятие «Медицина для вас».

Ранее сообщалось, что в Николаеве на обеспечение больных сахарным диабетом инсулином до конца года в бюджете города не хватает еще 3,6 миллионов гривен. Управление здравоохранения обращалось за помощью в областной совет, однако там из запрашиваемых 5,3 миллионов гривен согласились выделить лишь 1,6 миллионов.