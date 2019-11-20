Глава ОО «Миколаїв — єдина родина» заявил, что если власти не займутся вопросом «японского моста», Варваровский «без хаоса в городе» отремонтировать не удастся

Владислав Чайка Глава общественной организации «Миколаїв — єдина родина» Владислав Чайка заявил, что для ремонта Варваровского моста необходимо построить объездной мост через Южный Буг.

Такое заявление он сделал в эфире программы «Добрый вечер».

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Японию встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока и обсудил с ним перспективы строительства моста в Николаеве через реку Южный Буг.

- По мосту этому идет не один год переговоров-разговоров. Но сейчас у нас появилось возможность эту мечту воплотить в жизнь. В связи с приездом Владимира Александровича в Японию. Как раз были переговоры по поводу и нашего моста. И здесь я не мог не поднять вопрос о том, что без этого моста Николаеву приходит уже полное забвение, - сказал он.

По его словам, если не привлекать внимание властей к этому вопросу, строительство может снова перенестись, а мост крайне необходим городу.

- Насколько я знаю, бюджетный год у японцев начинается с апреля. Если до апреля японцы не вложат деньги, которые должны пойти на этот мост, мы потеряем опять время, - подчеркнул он, отметив, что хочет создать на сайте Президента открытую петицию по этому вопросу.

Глава организации заявил, что Варваровский мост необходимо капитально ремонтировать и, соответственно, закрывать.

- Вы сами видите, что там постоянно валится железо, куски. Его нужно закрывать. А без создания объездного пути мы получим в городе коллапс, мы получим в городе то, что называет хаос, - сказал Чайка.

Ранее сообщалось, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.