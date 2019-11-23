Самый первый выпуск комикса «Marvel» продали за 1,26 миллиона долларов

Экземпляр самого первого выпуска комикса о супергероях Marvel 1939 года продали на аукционе в США за рекордные 1,26 миллиона долларов.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на «Screen Rant».

На аукционе продали наиболее сохранившуюся копию первого выпуска комикса Marvel. Таким образом, проданный экземпляр комикса стал самым дорогим выпуском Marvel из когда-либо проданных, а также одним из самых ценных комиксов в истории.

Данный выпуск является дебютом оригинального Человека-Факела (андроида). Он был впервые опубликован в 1939 году изданием «Timely Comics» – именно так называлась компания до того, как десятилетия спустя её переименовали в более известную «Marvel».

В аукционном доме Heritage Auctions в Далласе назвали этот номер «историческим экземпляром исторического комикса». Как отмечается, в своем время этот экземпляр был приобретен почтальоном из Пенсильвании за 10 центов.

Ранее рекорд стоимости среди комиксов Marvel принадлежал комиксу о Человеке-пауке 1962 года выпуска, который в 2011 году продали за 1,1 миллиона долларов.

Напомним, что ранее в Лондоне на аукционе продали бутылку виски почти за $2 миллиона.