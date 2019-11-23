Суд признал, что Николаевский горсовет незаконно выделил морскому терминалу 13 гектаров земли

Хозяйственный суд Николаевской области отменил незаконное решение Николаевского городского совета – признал недействительными договоры аренды 13 гектаров земли, которые отдали морскому терминалу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее городской совет отдал одному из предприятий на условиях аренды земельные участки в Корабельном районе для расширения и обслуживания морского терминала, что предусматривало застройку предоставленных участков.

В прокуратуре заявили, что это нарушает требования земельного и градостроительного законодательства, поскольку переданные предприятию земельные участки расположены на территории зеленых насаждений и спортивных сооружений. По результатам рассмотрения иска суд принял решение вернуть участки территориальной общине города.

В сообщении прокуратуры не указывает, о каком именно морском терминале идет речь. Ранее сообщалось, что в 2013 году горсовет Николаева отдал на 20 лет в аренду скандальному экс-владельцу «Стирола» землю под картодромом в Корабельном районе. Землю отдали фирме «Нерейинтертранс» по расширение морского терминала.