Евросоюз выделит Украине 25 миллионов евро на е-управление в 2020 году

С 2020 года Европейский Союз выделит Украине 25 миллионов евро на развитие электронного управления.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает Hromadske.

«Если говорить о политике министерства с точки зрения финансирования, то у нас есть несколько действующих хороших международных проектов. Мы уже прошли большой аудит, очень сложную защиту проекта, и ЕС с нового года выделяет 25 млн евро именно на электронное управление министерства», - сказал Алексей Вискуб.

По словам Алексея Вискуба, совокупный бюджет на цифровую трансформацию довольно большой и его планируют оптимизировать. Для этого в Минцифре создали команду под названием «Цифровой спецназ», которая ежедневно занимается глубоким мониторингом и анализом закупок в IT.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами с 1 октября 2019 года.