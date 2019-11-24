Южная Корея инвестировала 65 миллионов долларов в экономику Николаевщины, - посол

Самые большие финансовые средства Южная Корея инвестирует в развитие Николаевской области.

Об этом заявил посол Республики Корея в Украине Квон Ки-Чанг в интервью UA.TV.

По словам посла, торговая компания Posco International инвестировала 65 миллионов долларов в Николаевщину, построив зерновой терминал.

— На самом деле, есть много областей, но Южная Корея инвестирует самые большие денежные средства в развитие Николаевской области. Торговая компания Posco International, которая входит в группу компаний Posco, инвестировала 65 миллионов долларов в развитие Николаевщины. Она построила зерновой терминал. Компания собирает зерно украинских фермеров и доставляет его в бункеры, а затем оно экспортируется в другие страны, - рассказал посол Кореи.

Напомним, производителю спортивных товаров Head, который хочет построить в Виннице большой завод по производству снаряжения для зимних видов спорта, нужно заплатить 1,6 миллионов евро за подключение к электросетям.