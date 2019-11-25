Фирма депутата Шульгача за 3,6 миллионов отремонтирует дорогу в частном секторе Николаева – его соперник предлагал услуги на 400 тысяч дешевле

Торги на ремонт дороги в частном секторе Николаева на 3,7 миллионов выиграла фирма депутата Николаевского городского совета Сергея Шульгача «Николаевавтодор», предложив 3,6 миллионов.

Соответствующий тендер опубликован в системе публичных закупок «Prozorro».

Ранее сообщалось, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил тендер на 3,7 миллиона гривен на капитальный ремонт улицы в частном секторе, но до дня аукциона предложений от участников не поступало.

Торги объявили еще 1 ноября на капитальный ремонт улицы Рассветная в частном секторе. Работы ожидалось распределить на два года и закончить к маю 2020 году. В понедельник, 18 ноября, в 10 утра закончили прием заявок. Однако ни одна фирма заявку не подала.

В итоге, 19 ноября начался аукцион – подались три фирмы ООО «Гранит», ЧП Строительная фирма «Николаевавтодор», ООО «Николаевдорбуд». По итогу осталось две фирмы – ООО «Гранит», предложившая починить дорогу за 3,2 миллиона гривен и «Николаевавтодор», предлагающий свою сумму – 3,6 миллионов. Несмотря на то, что предложение ООО «Гранит» было на 500 тысяч дешевле стартовой цены, победу отдали фирме «Николаевавтодор», чье предложение было на 30 тысяч дешевле изначальной стоимости.

В протоколе сказано, что ООО «Гранит» отказали из-за того, что в уставе самой фирме сказано, что ее директор – Валерий Западня может подписывать договоры на стоимость ниже 500 тысяч гривен. Тем не менее, в договоре на аналогичные работы в Одесской области на 1,2 миллиона гривен стоит подпись директора.

«Согласно части 3 статьи 44 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» решение о предоставлении согласия на совершение других крупных сделок, кроме указанных в части второй настоящей статьи, принимаются общим собрание участников, если иное не установлено уставом общества. Такое решение (протокол) является неотъемлемой частью заключенного Договора», - сказано в протоколе.

В связи с этим фирме отказали.

Стоит отметить, что фирма депутата Шульгача «Николаевавтодор» часто выигрывает торги на ремонт тех или иных дорог в Николаеве. В 2018 году на сайте "Преступности.НЕТ" опубликовали рейтинг фаворитов по ремонту дорог. Исходя из рейтинга, фирма "Николаевавтодор" находится на первом месте среди фирм-подрядчиков в Корабельном и Заводском районах. В Ингульском районе фирма Шульгача занимает второе место.