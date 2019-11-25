Глава «Укравтодора» пообещал закончить ремонт трассы «Николаев-Кропивницкий» в 2020 году

В следующем году планируют завершить капитальный ремонт трассы «Николаев-Кропивницкий» в пределах Николаевской области.

Об этом заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков, сообщает ТСН.

- Планируем завершить её капитальный ремонт в следующем году. Она почти будет завершена в этом году на территории Кировоградской области, и она почти полностью не сделана на территории Николаевской области. Там большинство участков – это как раз бетон. Поэтому ждем следующего года, - заявил Кубраков.

По его словам, логистические компании обходят на своих путях плохие дороги в целых областях – Николаевской, Днепропетровской, Закарпатской.

Также он отметил, что государство может выделить миллиард гривен на ремонт дорог в Николаевской области. Правда, Николаевскую область он упомянул лишь в качестве примера, разговаривая об ответственности перевозчиков за сохранение дорог.

- Но, конечно, мы будем сотрудничать с рынком, с перевозчиками. Потому что штрафы, весовой контроль – это все хорошо. Но сознание людей, они должны понимать, что в следующем году государство вложит миллиард гривен в ремонт дорог, например, в Николаевской области. Но если они так и будут продолжать дальше, то они будут продолжать ремонтировать свои транспортные средства, ненавидеть «Укравтодор» и всех и вся. Это такой замкнутый круг. С одной стороны они едут перегруженные в 2-3 раза. А с другой – им не нравится, когда они попадают в ямы и ремонтируют свои машины. То есть дороги будут эти отремонтированные, это следующий год, но мы также будем обращаться к владельцам логистических кампаний, частных перевозчиков. Если потребуется – будем повышать ответственность, усиливать штрафы, - пояснил Кубраков.

Он говорит, что правительство продолжит проект Go Highway (ремонт трасс от границы с Польшей до Николаева и Херсона – ПН). Ремонт этих трасс, по словам главы «Укравтодора», будет финансироваться за счет Дорожного фонда.

Напомним, что к концу 2019 года на Николаевщине решили обеспечить проезжаемость на двух аварийных трассах – Н-11 Николаев-Днепр и Н-14 Николаев-Кропивницкий.