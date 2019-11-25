Николаевские таможенники обнаружили на судне из Амстердама 28 тонн контрабандного топлива

Николаевские таможенники при осмотре судна в специализированном морском порту «Ольвия» обнаружили 28 тонн контрабандного мазута стоимостью более 221 тысячи гривен.

Об этом сообщается на Facebook-странице таможни.

- Во время оформления одного из судов заграничного плавания под флагом Сингапура, которое шло из Амстердама с грузом каменного угля, в топливных танках таможенники обнаружили 28 тонн незаявленного тяжелого топлива. Стоимость контрабандного мазута – более 221 тысячи гривен. Сейчас сотрудники Николаевской таможни завели дело о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, - заявил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

По его словам, в случае если суд подтвердит правомерность действий таможенников, контрабандисты вынуждены будут заплатить в госбюджет почти полмиллиона гривен.

- Николаевская таможня будет продолжать и дальше действовать исключительно в рамках таможенного законодательства. Чтобы с одной стороны эффективно разоблачать все контрабандные схемы, а с другой стороны создавать условия для работы честных ответственных предпринимателей, которые уважают закон, - отметил Роман Криль.

Напомним, что ранее в Николаеве суд арестовал два танкера с контрабандным топливом.