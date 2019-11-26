Николаевской области выделили дополнительно ₴14 миллионов на покупку жилья для детей-сирот

Кабинет министров выделил почти 14 миллионов гривен Николаевской области для приобретения жилья детям-сиротам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

«Забота и обеспечением жильем детей-сирот – это наша обязанность. Обратился с письмом к министру социальной политики Юлии Соколовской с просьбой предоставить дополнительное финансирование для области, чтобы устроить проживание как можно большего количества детей-сирот», – отметил Стадник.

«Есть хорошие новости – мы получили дополнительно почти 14 миллионов гривен для приобретения домов детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа. Поэтому, в целом в 2019 году на эти цели область получила 58,2 миллионов гривен. Благодарен министру соцполитики и Правительства за поддержку Николаевщины», – добавил глава ОГА.

Напомним, в начале прошлого года были закуплены 57 квартир и 5 помещений под дома семейного типа. Государственная субвенция на эти цели составила 43,5 миллиона гривен.