Кабмин передал на приватизацию более 400 госпредприятий, в числе которых есть и николаевское

Кабинет министров Украины по состоянию на конец ноября передал на приватизацию 415 государственных предприятий.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

В частности, как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, на этой неделе на приватизацию передали еще 76 государственных предприятий.

«Всего передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи», - отметил он.

Также сообщается, что 339 объектов передали с Минэкономразвития, другие 76 поступили из Минэкоенерго и Мининфраструктуры, Государственного управления делами и еще трех ведомств.

Кроме того, сообщается, что Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию. Имущество этих объектов будет выставлено на аукционы.

Отметим, что в перечне предприятий переданных на приватизацию есть и государственное предприятие «Николаевский областной производственно-технический центр стандартизации и метрологии «Агростандарт».

Еще с перечнем ряда предприятий, переданных на приватизацию можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине на протяжении пяти лет планируют закрыть более тысячи убыточных госкомпаний.

После президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года начать подготовку к масштабной приватизации и введению рынка земли.

К слову, Николаевский бронетанковый завод включили в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации из-за стратегического значения для экономики и безопасности Украины.

Также ранее премьер Алексей Гончарук допустил возможность частичной приватизации «Укрпочты».