Госдолг Украины уменьшился на $1,1 миллиарда — до $81,8 миллиардов, - Минфин

В октябре 2019 года размер государственного долга Украины уменьшился на $1,13 млрд и составляет по состоянию на начало ноября $81,83 млрд.

Такие данные приводит Министерство финансов Украины 26 ноября.

Отмечается, что размер государственного долга в течение октября 2019 года сократился на 1,36% в долларовом эквиваленте. Если все государственные долги Украины перевести в гривны, то их размер составит 2,045 трлн грн. За октябрь государственный долг в гривневом эквиваленте вырос на 2,37% или на 47,47 млрд грн.

«В октябре 2019 года было зафиксировано уменьшение совокупного государственного (прямого) и гарантированного государством долга Украины, номинированного как в национальной, так и иностранной валюте», — сообщают в пресс-службе Минфина.

С начала 2019 года государственный долг Украины в долларовом эквиваленте вырос на $3,52 млрд, а в гривневом — уменьшился на 123 млрд грн.

По состоянию на начало ноября государство должно $71,81 млрд долгов, еще $10 млрд государство гарантирует.

Размеры государственного долга в долларах и гривнах различаются, поскольку сам долг существует в разных валютах. Подавляющее большинство государственных заимствований выпущены в долларах — 39%. 35% долгов выпущены в гривнах. Около 11% государственного долга Украины выпущены в евро, остальные — в других валютах.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в 2020 году планирует заплатить по государственному долгу 438,1 миллиарда гривен.