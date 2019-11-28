Французский парламент выступил за запрет рекламы «Черной пятницы» – чтобы покупателей не вводили в заблуждение

Парламент Франции принял поправку к «закону об отходах», запрещающую рекламные кампании «Черной пятницы».

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Euronews.

Поправка осуждает чрезмерное потребление и катастрофические экологические показатели торгового дня.

«Прекратить чрезмерное потребление, которое вводит в заблуждение потребителей», - сказано в решении парламента.

В поправке указано, что реклама «Черной пятницы» создает впечатление, что потребитель извлекает выгоду из снижения цен, когда на самом деле он этого не делает. Решение парламента не повлияет на рекламу «Черной пятницы» в этом году. Поправку еще должна рассмотреть и утвердить нижняя палата французского парламента – Национальная ассамблея.

«Черная пятница» - это название пятницы, следующей за Днем благодарения в США. Она считается началом сезона праздничных покупок. В этот день магазины делают скидки. Рекламная кампания распространилась по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции хотели запретить родителям бить своих детей.