Кабмин выделил Николаевщине 8 миллионов субвенции на частичное погашение долгов по зарплатам учителям и врачам

В Кабинете Министров Украины решили выделить 203 миллиона гривен субвенции регионам на частичное погашение долгов по зарплатам учителям и в врачам.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко у себя на странице в Facebook.

Кабмин перераспределили 203 миллионов стабилизационной дотации между областями. Это один из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам, - написал Гончаренко.

Николаевской области выделили 8 миллионов 88 тысяч 400 гривен. Больше всего выделили Черновицкой области – 11 миллионов 552 тысячи 700 гривен. Меньше всего – Харьковской – 7 миллионов 441 тысячу 700 гривен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров и поручил в ближайшее время решить проблему с задолженностью по выплате зарплат врачам и учителям.