Япония намерена повторно запустить реактор на АЭС, которую в 2011 году затопило цунами

Японская энергетическая компания Tohoku Electric Power (TEPCO) утверждает, что получила предварительное одобрение регулятора для повторного запуска реактора №2 на атомной электростанции Онагава.

Об этом сообщает «Лига.net».

Электростанция Онагава была повреждена из-за землетрясения и цунами, которые привели к катастрофе на АЭС Фукусима. «Зеленый свет» дало Японское агентство по ядерному регулированию: условие – проведение периода общественных консультаций.

АЭС Онагава – ближайшая к эпицентру землетрясения магнитудой 9 баллов в марте 2011 года. Ее затопило цунами, но станция «выжила»: система охлаждения реакторов осталась невредимой. Реактор имеет такую ​​же устаревшую базовую конструкцию, как и те, которые расплавились на Фукусиме.

Напомним, что ранее японский суд оправдал руководство АЭС «Фукусима», на которой в 2011 году произошла авария.