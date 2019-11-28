Кабмин распределил средства на образование – Николаевщине оказалась «в плюсе» на 41 миллион гривен

Кабинет министров перераспределил 2 миллиарда гривен местным бюджетам на нужды образования. У Николаевщины забрали 10,9 миллиона гривен, но область дополнительно получит 51,7 миллиона.

Об этом сообщили в Николаевском региональном отделении Ассоциации городов Украины.

В пользу областей распределили резерв образовательной субвенции, а также нераспределенные расходы образовательной субвенции для территорий Донецкой и Луганской областей. Благодаря этому Николаевщина получает более 33,5 миллиона гривен, средства по принципу софинансирования с местными бюджетами должны пойти на такие расходы:

- приобретение школьных автобусов, в том числе оборудованных местами для детей с особыми образовательными потребностями – более 18,4 миллиона гривен; - ремонт и приобретение оборудования для ремонта столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования – более 11,4 миллиона гривен; - обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях заведений общего среднего образования – более 3,3 миллиона гривен; - приобретение оборудования для специальных школ и учебно-реабилитационных центров, в которых учатся слепые, с пониженным зрением, глухие дети – 350 тысяч гривен.

Распределение средств будет осуществлять Николаевская областная государственная администрация.

Согласно распоряжению «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2019», в Николаевской области уменьшается объем расходов по бюджетным программам на Новую украинскую школу, на мероприятия в целях повышения качества образования, подготовку кадров в профтехнических учебных заведениях – на общую сумму 10,9 миллиона гривен.

Зато увеличивается объем расходов на оснащение школ специальным оборудованием для учебных кабинетов и STEM лабораторий. По этому направлению Николаевская область получит около 18,2 миллиона гривен. Приобретать оборудование будет ОГА путем централизованной закупки. Также в ОГА должны обеспечить поставки указанного оборудования и STEM лабораторий в школы.

Напомним, что ранее Кабмин выделил Николаевщине 8 миллионов субвенции на частичное погашение долгов по зарплатам учителям и врачам.