В Николаеве и области горела квартира захламленная мусором и частный дом - женщину доставили в больницу, а мужчина-инвалид погиб

За прошедшие сутки николаевские спасатели выезжали на пожары в частном доме и квартире, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Информация о пожаре в доме по улице Коцюбинского по экстренному номеру «101» поступила в 10:50 от внука, который сообщил, что в помещении находится его дедушка (инвалид 3 группы). Прибыв к месту, спасатели обнаружили тело погибшего 62-летнего владельца.

В 11:01 пожар локализовали, в 11:51 - ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Огнем уничтожена мебель и вещи домашнего обихода.

Также, 28 ноября в 2:05 на линию «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на проспекте Героев Украины в городе Николаев. По указанному адресу направили караул 1-й государственной пожарно-спасательной части, дежурную смену оперативно-координационного центра и автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Во время оперативной разведки, в одной из комнат загроможденной мусором квартиры на четвертом этаже, где и возник пожар, пожарные обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Сотрудники ГСЧС вынесли хозяйку на свежий воздух и до прибытия медиков проводили ей искусственную вентиляцию легких. В дальнейшем пострадавшую каретой скорой помощи госпитализировали в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.

В 2:31 пожар площадью 7 квадратных метров локализовали, в 2:39 - ликвидировали, не допустив дальнейшего распространения.

Причины пожаров устанавливаются, к их тушению привлекалось 17 человек и 6 единиц техники ГСЧС. На местах работали сотрудники полиции, в первом случае аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, что на Николаевщине три человека погибли в пожарах, которые случились из-за неосторожного курения.