«Укрзалізниця» в 2020 году на 22% повысит цены на билеты

«Укрзалізниця» в 2020 году планирует увеличить тарифы на пассажирские и грузоперевозки.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на проект финансового плана предприятия на 2020 год, представленный в Американской торговой палате.

Планируется, что билеты на пассажирские перевозки подорожают на 21,9% (тарифы будут повышаться на 2% ежемесячно с 1 марта 2020 года). Согласно финплану, доходы от пассажирских перевозок в 2020 году должны составить – 8,9 млрд грн (рост на 8%), грузовых – 82,9 млрд грн (рост на 14%), дополнительного производства – 9,1 млрд грн (рост на 10%), другие операционные доходы – 2,1 млрд грн (рост на 32%).

Член правления УЗ Иван Юрик надеется, что до конца года финплан будет принят в парламенте. Юрик также отметил, что в 2020 году УЗ продолжит программу по обновлению пассажирских поездов. При этом он подчеркнул, что ремонтом и содержанием пригородных поездов должны заниматься местные бюджеты, поскольку именно они являются заказчиками и потребителями услуги.

Напомним, что ранее премьер Гончарук анонсировал смену руководства «Укрзалізниці» и заявил, что там «абсолютно дикая коррупция».