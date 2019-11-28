В Николаеве до июня 2020 года за ₴22,8 миллионов хотят расширить проблемный перекресток в Лесках, где возникают пробки

В среду, 27 ноября, департамент ЖКХ Николаевского горсовета объявил тендер на реконструкцию перекрестка по улице Генерала Карпенко и улицы Крылова.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость работ - 22 миллиона 887 тысяч 528 гривен. Аукцион запланирован на 16 декабря 2019 года. Источник финансирования - местный бюджет. Сроки выполнения работ - 1 июня 2020 года.

Согласно техническому заданию подрядчик обязуется снять верхний слой почвы на полосе устройства дорожной одежды, тротуаров, вдоль существующих и в полосе устройства новых проектируемых бортовых камней, расширить проезжую часть на участках вертикальной планировки улиц; удалить аварийные и сухостойные деревья; демонтировать существующие рекламные конструкции и остановки. Уложить новую дорожную одежду, проложить новую контактную сеть для троллейбусов, смонтировать новые светофорные объекты и дорожные знаки. Помимо этого, фирма-победитель должна будет установить устройства принудительного снижения скорости, поставить новое ограждение на тротуарах, провести освещение и озеленить территорию.

Отметим, что проект на реконструкцию перекрестка разработала николаевская фирма ООО «Макромир-Проект» за 399 тысяч 813 гривен.

Напомним, что утром 6 сентября 2018 года на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова. возникли пробки и водители поехали через дворы.

С просьбой изменить дорожную разметку и работу светофора на проблемном перекрестке в Лесках в мэрию обращались и местные жители, и патрульная полиция. В частности, патрульные объяснили, что автомобильные пробки начали возникать после обновления работниками КП «СМЭП» горизонтальной дорожной разметки, а также потому, что остановка не соответствует требованиям законодательства. Патрульные 22 августа уже направляли обращение к городским властям по поводу возникновения угрожающей ситуации на данном перекрестке. Они обращались к руководству города с просьбой упорядочить организацию дорожного движения по улице Генерала Карпенко, это обращение осталось без ответа.

Также напомним, что разработчики транспортной стратегии Николаева презентовали варианты для проблемных перекрестков, в том числе и для перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова.