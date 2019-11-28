Чиновники настаивают на ремонте фасада мэрии Николаева – пока хотят установить сетки, чтобы не падала лепнина

На здании мэрии Николаева лепнина (рельефное украшение фасада) пришла в аварийное состояние. Чиновники мэрии настаивают на необходимости срочного ремонта здания горсовета, в котором появились трещины.

Об этом сообщили в Департаменте Николаевского городского головы.

Директор департамента Юлия Литвинова сообщила на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям о необходимости безотлагательного решения вопроса об аварийном состоянии лепнины.

- Объект, построенный в 1953-1954 годах, относится к перечню памятников архитектуры местного значения… Здание эксплуатируется в течение 66 лет. За все это время капитальный ремонт административного здания, а в частности, фасада, не проводился, - отметила Литвинова.

В 2018 году заказали экспертизу, по её результатам рекомендовали срочно принять первоочередные меры по устранению недостатков, которые приводят к аварийному состоянию здания. Это замена сетей отопления, водоснабжения и водоотведения, обустройство качественной отмостки.

- Мы уже начали эти работы, впрочем, существует проблема: из-за усадки здания возникают трещины по линиям деформационных швов. Некоторые из них достигают 30 мм. Больше всего раскрытие трещин наблюдается на карнизах четвертого и пятого этажей и приводит к разрушению фасадной лепнины. Обломки падают с фасада, представляют угрозу жизни и здоровью граждан, - подытожила Юлия Литвинова.

Она направила письмо председателям фракций Николаевского городского совета с предложением создать рабочую группу по решению вопроса о необходимости срочного ремонта здания горсовета. Сейчас ожидается ответ от депутатского корпуса.

После обсуждения комиссия признала ситуацию как аварийную и требующую безотлагательного решения. Исполнительному комитету рекомендовали срочно разработать план мер по её устранению и начать работы по установке защитно-улавливающих сеток на уровне между 2 и 3 этажами. Обоснованная стоимость таких работ, согласно расчетам специалистов, составляет более 600 тысяч гривен.

- Первоочередные работы выполним уже в этом году, часть средств на это у нас есть. В то же время будут представлены предложения в бюджет на следующий год для финансирования всего комплекса мероприятий, - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевскую школу №23 за ₴22,7 миллионов может реконструировать и утеплить фирма с уставным капиталом в 300 гривен.