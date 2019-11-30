Компания Google готова заплатить $1,5 миллиона хакерам, которые взломают защиту новой версии Android

Компания Google готова заплатить от $1 миллиона до $1,5 миллиона за успешный взлом новых версий Android и защитного процессора Titan M для устройств на базе этой операционной системы.

Об этом сообщает «Лига.net».

Претендентам на награду предлагают создать эксплойт (программы, использующие уязвимости) или «полнодиапазонную цепочку» эксплойтов. Вредоносное ПО должно позволить потенциальным злоумышленникам запускать на устройстве с Titan M произвольный код, при этом некоторое время сохраняясь на устройстве.

За это Google готов заплатить $1 миллион. При этом $1,5 миллиона обещают тем, кто создаст цепочку эксплойтов, позволяющую обойти защиту будущей версии ОС Android. Сегодня Titan M – это специализированная защитная микросхема, которая обеспечивает безопасность устройств. На данный момент ею снабжены смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 4.

В компании также отмечают, что размер вознаграждения будет зависеть от ряда условий. В первую очередь – полноценного описания работы эксплойтов, изначальный вектор атаки и надежность эксплойта.

Размер награды также будет меняться в зависимости от того, какой объем необходимого «содействия» со стороны пользователя потребуется для запуска вредоносного ПО и насколько велики шансы пользователя обнаружить работу вредоносных программ.

Google обещает заплатить в полтора раза больше за выявление комбинаций эксплойтов, работающих на предварительных версиях Android, выпущенных специально для разработчиков.

Напомним, что ранее в дорогом киевском отеле задержали иностранного хакера, которого разыскивало ФБР.