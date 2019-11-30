Ливанский бизнесмен потратил 600 тысяч на принадлежавшие Гитлеру вещи - он передаст их Израилю

Принадлежавший Гитлеру цилиндр Ливанский предприниматель приобрел на аукционе в Мюнхене принадлежавшие Адольфу Гитлеру вещи на общую стоимость 600 тысяч евро.

Информацию об этом в понедельник, 25 ноября, подтвердил организатор распродаж, аукционный дом Herman Historica в баварском Грасбрунне, пишет DW.

Проживающий в Швейцарии бизнесмен Абдалла Шатила сообщил израильской радиостанции, что намерен передать приобретенные предметы Израилю. Еще до начала торгов он проинформировал израильскую организацию Керен ха-Йесод, что намерен купить как можно больше вещей Гитлера и передать их ей в качестве пожертвования.

По его словам, в общей сложности он приобрел десять предметов, в том числе цилиндр, издание книги Mein Kampf, коробку для сигар, письма и печатную машинку.

Шатила также сообщил, что вначале намеревался сжечь эти вещи, но потом подумал о важности их сохранения ради памяти для будущих поколений о существовании Гитлера.

Представитель Керен ха-Йесод, занимающейся сбором пожертвований для Израиля, 25 ноября подтвердила, что организация примет эти предметы и решит вопрос о том, куда они будут переданы. Распродажа предметов из владений высокопоставленных представителей нацистского режима, прошедшая в Германии на прошлой неделе, вызвала критику со стороны еврейских организаций.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Великобритании за $7,5 тысяч продали нижнее белье супруги Гитлера.

Также известно, что в Австрии в доме Гитлера откроют полицейский участок.