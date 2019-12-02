Администрация Ингульского района Николаева в 2020 году намерена потратить на механизрованную и ручную уборку дорог ₴15,4 миллиона

В Николаеве администрация Ингульского района объявила два тендера, которые касаются ручной уборки дорог и тротуаров на 2020 год на сумму 5 миллионов 100 тысяч гривен, а также на механизированную вакуумную и влажную уборку проезжей части дорог с вывозом мусора в 2020 году стоимостью в 10 миллионов 340 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация в системе публичных закупок ProZorro.

Что касается тендера на ручную уборку, то аукцион запланирован на 27 января 2020 года. Услуги подрядчик будет предоставлять до 31 декабря 2020 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется убирать мусор на 6 973 279, 20 кв.м., подметать территорию на 2 549 991, 73 кв. м., очищать территорию от грязи - 125 тысяч кв.м., убирать 20,5 тысяч урн от мусора, очищать и мыть 1 тысячу 456 остановок общественного транспорта, а также очищать территорию от снега и посыпать противогололедными материалами на 806 603, 80 кв.м..

Согласно информации о втором опубликованном тендере аукцион также назначен на 27 января 2020 года. Услуги нужно будет предоставлять до конца 2020 года. Согласно техзаданию, подрядчик должен будет произвести механизированную вакуумную уборку проезжей части от грязи, мусора и песка с вывозом мусора на 10 285,20 км, влажную уборку - на 2 879, 856 км проезжей части, очистку территории от грязи - на 201 160 кв. м.

Напомним, что администрация Центрального района Николаева объявила торги на механизированную вакуумную и влажную уборку проезжей части дорог с вывозом мусора в 2020 году на ₴25 миллионов.

Также сообщалось, что администрация Заводского района Николаева в 2020 году планирует потратить ₴10,2 миллиона на механизрованную и ручную уборку дорог.