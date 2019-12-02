Николаевский ГАСК оштрафовал департамент ЖКХ на ₴1,8 миллионов за использование не сданной в эксплуатацию Соборной площади

Управление ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдачи объекта после ее реконструкции еще не принималось.

Об этом речь идет в ответе ГАСКа на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Так, в управление ГАСК поступило обращение от главы Общественной организации «Сильные вместе» Алексея Долгих касательно эксплуатации реконструированной Соборной площади в период с 24 октября по 6 ноября, хотя объект еще не сдали в эксплуатацию.

«На указанном объекте выявлены нарушения требований ч. 8 ст. 39 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности (далее - Закон), п. 12 Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13.04.2011 №461, а именно: заказчиком строительства Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевской городского совета осуществляется эксплуатация объекта «Реконструкция площади Соборной в Центральном районе города Николаева», по адресу: улица Адмиральская, площадь Соборная, город Николаев, Николаевская область без принятия в эксплуатацию в установленном законом порядке», - говорится в документе.

В связи с этим, на основании обращения 15 октября 2019 года инспекторы управления ГАСК провели внеплановую проверку на Соборной площади и привлекли ДЖКХ к ответственности в виде штрафа в размере 1 миллион 800 тысяч гривен.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев сообщил, что денег на выплату штрафа нет. К тому же юристы департамента уже готовят апелляцию на решение ГАСКа, если же суд первой инстанции не станет на сторону ДЖКХ, то чиновники намерены пойти выше. При этом Сергей Коренев отметил, что если все-таки придется выплачивать штраф, то ДЖКХ будут выискивать средства.

На уточняющий вопрос, когда все-таки намерены сдать реконструированную площадь Соборную в эксплуатацию директор ДЖКХ сообщил, что это произойдет после установки всех элементов и МАФов, а это не раньше весны 2020 года. Также он добавил, что перед этим будет произведена проверка на соответствие работ нормам и архитектурно-градостроительным стандартам, также будут учитываться гарантийные обязательства подрядчика.

Как известно, на Соборной площади еще нет фонарей, специальных мобильных скамеек и зеленых насаждений.

Напомним, ранее в Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области заявили, что Соборная площадь строится с нарушениями. В частности, в проекте не предусмотрено нужное количество парковочных мест, а также нет всех условий для свободного передвижения маломобильных групп населения. Позже стало изветсно, что в ДЖКХ Николаева совместно с проектантом намерены обжаловать действия ГАСКа по проверке Соборной площади.

Как известно 8 сентября, на Соборной площади убрали ограждение, которое ранее «прятало» за собой ход реконструкции площади. Позже в департаменте ЖКХ призвали николаевцев дождаться окончания реконструкции Соборной площади и пока не критиковать ее. Уже 14 сентября на Соборной площади Николаев отмечал День города – 230-ю годовщину со времени своего основания.

12 октября, на Соборной площади открыли осенний open-air «Площадь. Музыка. Фонтан», в рамках которого и состоялось открытие фонтанов.

Также стоит отметить, что Новый год-2020 праздновать в Николаеве намерены на Соборной площади, для этого уже подписан договор с фирмой «Аттракцион-Инвест», а также недавно там начали устанавливать деревянные праздничные домики.