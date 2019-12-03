Глава ОГА Стадник согласовал «Порту Очаков» олигарха Новинского разрешение на проект землеустройства для аренды участка 1,7 га

Вадим Новинский Глава Николаевской ОГА Александр Стадник разрешил компании «Порт Очаков» разработать проект землеустройства, чтобы взять в аренду 1,7 гектара земли для расширения своей деятельности.

Об этом говорится в распоряжении Стадника №534-р от 22 ноября 2019 года.

Порт планирует расширить свою территорию за счет земель государственной собственности в селе Куцуруб Очаковского района. На этом участке планируют разместить здания и сооружения морского транспорта.

«Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Порт Очаков» разработку проекта землеустройства по отводу в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1,7 гектара из земель государственной собственности для размещения и эксплуатации зданий и сооружений морского транспорта (обслуживание комплекса зданий и сооружений), расположенной в пределах территории Куцурубского сельского совета Очаковского района Николаевской области», - говорится в распоряжении.

«Порт Очаков» получил разрешение разработать техническую документацию по нормативной денежной оценке земельного участка, предусмотренного для отвода в аренду. Порту предложили разработать проект землеустройства по отводу в аренду земельного участка и подать проект на утверждение в облгосадминистрацию. Также на утверждение следует подать техническую документацию по нормативной денежной оценке земельного участка.

Согласно данным сайт «YouControl», конечным собственником компании «Порт Очаков» является олигарх Вадим Новинский.

Напомним, что ранее ГПУ через суд просила вернуть государству акции подконтрольного олигарху Новинскому «Черноморского судостроительного завода».