Премьер Гончарук заявил, что на зарплату учителей будет влиять количество учеников в школе

В Украине количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Он заявил, что правительство создаст предохранители, которые не позволят местным властям накапливать долги перед учителями и медиками.

- Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип «деньги ходят за школьником». Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей. Соответственно не будет ситуаций, когда рассчитывается меньше, чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги, - заявил Гончарук.

Более подробного описания механизма, как повлияет количество учеников на зарплату учителей, в Кабмине не привели.

Напомним, что ранее Кабмин распределил средства на образование, и Николаевщина оказалась «в плюсе» на 41 миллион гривен.