«Осталось самое малое за областным советом», - губернатор Стадник заявил, что бюджет Николаевщины на 2020 год готов

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что бюджет Николаевской области на 2020 год уже готов.

Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Глава ОГА сообщил, что 5 декабря проект бюджета будет опубликован на сайте облгосадминистрации.

— Бюджет-2020 гораздо лучше, чем бюджет 2019. У всех будет возможность с ним ознакомиться. Завтра мы его загрузим на сайт ОГА, где каждый житель области сможет с ним ознакомиться и дать ему оценку, - сказал Стадник.

Он также отметил, что со стороны «многих людей» были попытки саботировать подготовку проекта бюджета.

— Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто в этом участвовал, не смотря на саботаж многих людей, чтобы мы не подали бюджет вовремя, чтоб он не был сформирован вовремя, чтобы дискредитировать меня и руководство страны, что на сегодня руководитель области не в состоянии справиться с поставленными задачами. Мы с этой задачей справились на отлично, потому что он гораздо лучше, чем в 2019 году. Осталось самое малое за областным советом – принять до 25 декабря бюджет-2020, чтобы в новый год зайти с бюджетом-2020 и жители области могли полноценно продолжать свою жизнь, получать социальные выплаты, получать зарплаты, - отметил глава ОГА.

Отметим, в этом проекте областного бюджета на следующий год расходы развития планируются в сумме 190 миллионов 600 тысяч гривен.

Они будут направлены, в частности:

- образовательные учреждения - 16, 2 миллиона гривен, из них 11 миллионов - приобретение школьных автобусов; - учреждения здравоохранения - 110 миллионов гривен. Среди чего: приобретение ангиографа - 26 миллионов, приобретение автомобилей скорой медицинской помощи - 50,6 миллионов гривен, 33,4 миллиона гривен - ремонт и реконструкция объектов здравоохранения, из них отделение гематологии областной клинической больницы - 7,9 миллионов гривен; - сферу культуры и искусства - 8,7 миллиона гривен, из них 5,2 миллиона на реконструкцию украинского драматического театра и 1,5 миллиона гривен - изготовление ПСД реставрации фасада Николаевского художественного русского драматического театра;

В проекте также предусматриваются 74,5 миллиона гривен на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Стоит отметить, что 3-го декабря глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко в ходе так и не начавшейся сессии заявила, что проект бюджета на 2020 год ей еще никто не предоставил.

Напомним, Александр Стадник заявил, что так называемые «депутатские» деньги, то есть, средства, выделяемые депутатам на выполнение ими поручений избирателей, незаконны, а депутаты за них ничего не сделают.