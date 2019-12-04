Николаевский «Центр защиты животных» заявил, что по вине мэра и чиновников отловленные собаки останутся без корма

Фото из архива На коммунальном предприятии «Центр защиты животных» заявили о недостатке средств на корма животным на начало следующего года и блокировки работы на определенное время из-за того, что депутаты не принимают программу обращения с животными, предложенную Центром.

Об этом идет речь в сообщении предприятия на Facebook.

Как сообщили на «ЦЗЖ», по состоянию на сегодняшний день остатков топлива и кормов для животных хватит максимум до конца декабря, а финансирование предприятия отсутствует. Выделенных средств осталось только на заработную плату работникам за декабрь месяц, акцентировали на предприятии.

«С 01.01.20р предприятие будет остановлено в связи с отсутствием возможности финансирования предприятия по меньшей мере в течение первых двух месяцев 2020 года. Работники предприятия предупреждены о вероятности простоя. Ситуация, которая сложилась с финансированием предприятия на 2020 год приведет к огромным бюджетным потерям в будущем и ПОЛНОЙ остановке деятельности предприятия на несколько месяцев», – говорится в сообщении.

В Центре добавили, что администрация предприятия с августа 2019 неоднократно обращалась к мэру, Департаменту ЖКХ и Управлению коммунального имущества с целью урегулирования вопроса финансирования предприятия и принятия всех необходимых мер для продолжения работы предприятия в 2020 году в обычном режиме.

«К сожалению, реакции на наши обращения нет, ситуация загнана в тупик. Наиболее действенным механизмом решения ситуации может стать вынесение на голосование и принятие на сессии городского совета «Программы обращения с собаками и кошками, регулирования численности бездомных животных в г. Николаеве на 2020-2024 годы», разработанной департаментом ЖКХ совместно со специалистами нашего предприятия. Наша программа уже месяц как может быть проголосована и принята, она прошла все необходимые согласования. Однако, из-за наличия новой программы, инициированной городским головой и разработанной департаментом ЖКХ совместно с зоозащитными организациями города, городской голова не выносит на рассмотрение городского совета нашу программу», – отметили на предприятии.

«С учетом требований действующего законодательства новая программа, инициированная городским головой и разработана департаментом ЖКХ, может быть рассмотрена на сессии городского совета не раньше конца января 2020 года. Далее требуется согласование с антимонопольным комитетом, которое занимает 105 дней. И только после получения согласования антимонопольного комитета финансирования коммунального предприятия из бюджета города может быть восстановлено», – добавили на «ЦЗЖ».

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.

Позже, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.

В частности, 25 апреля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после майских праздников, на следующем заседании сессии горсовета депутаты рассмотрят две программы по обращению с бездомными животными. Однако, этого не произошло.

И 7 мая, члены комиссии по вопросам ЖКХ согласовали обращение к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы на ближайшее заседание сессии вынесли две программы по обращению с бездомными животными в городе.

23 мая, в Николаевской мэрии состоялось заседание круглого стола, чтобы решить вопрос по поводу двух программ по обращению с бездомными животными в городе. Сошлись на том, что нужно создать еще одну программу.

В итоге, мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных.

Так, 12 июля, члены исполкома Николаевского городского совета повторно согласовали программу по регулированию численности бездомных животных гуманными методами на 2019-2023 года, в которую были внесены изменения.